ترامب يهدد إيران بعواقب وخيمة: "ستتحمل المسؤولية عن أي هجوم للحوثيين"

وطن: صعّد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من لهجته تجاه إيران، متوعدًا إياها بتحمل المسؤولية الكاملة عن أي هجوم يشنه الحوثيون في اليمن اعتبارًا من الآن، وذلك بعد إعلان الجماعة استهداف حاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر.

وقال ترامب، في منشور على منصته "تروث سوشيال"، إن "كل إطلاق نار من الحوثيين سيكون بمثابة نيران إيرانية، وستتحمل إيران العواقب، التي ستكون رهيبة ووخيمة".

وأضاف: "الحوثيون هم عصابة من المجرمين والبلطجية المتمركزين في اليمن، الذين يكرههم الشعب اليمني، وهجماتهم المئات تنطلق من إيران وبأسلحتها".

وتابع ترامب متهما طهران بأنها "تملي على الحوثيين خطواتهم، وتزودهم بالأسلحة، والمال، والمعدات العسكرية المتطورة، وحتى المعلومات الاستخباراتية"، مؤكدًا أن أي هجوم آخر سيُقابل برد "بقوة كبيرة".

الحوثيون يستهدفون حاملة طائرات أمريكية للمرة الثانية

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الحوثيين استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" شمال البحر الأحمر، للمرة الثانية خلال 24 ساعة.

وقال المتحدث العسكري للحوثيين، يحيى سريع، في بيان متلفز، إن الهجوم جاء ردًا على "العدوان الأمريكي المستمر على اليمن"، مشيرًا إلى أن الاستهداف تم باستخدام صواريخ باليستية ومجنحة، بالإضافة إلى طائرات مسيّرة.

وأضاف سريع أن "القوات المسلحة اليمنية نجحت في إفشال هجوم أمريكي كان يتم التحضير له، ما أجبر الطائرات الحربية الأمريكية على الانسحاب بعد اشتباكات استمرت ساعات".