70 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

وطن: أدى 70 ألف مصل صلاتي العشاء والتراويح في اليوم الـ 17 من شهر رمضان الفضيل، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 70 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى، غالبيتهم من أبناء المدينة المقدسة ومن داخل أراضي عام 1948.

وتمنع سلطات الاحتلال آلاف المواطنين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى.