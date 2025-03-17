دعماً لـ"إسرائيل".. عدوان أميركي متجدد على الحديدة في اليمن

وطن: ذكرت مصادر يمنية أن الطيران الأميركي شن عدوانا استهدف منطقة العرج في مديرية باجل بمحافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر غرب البلاد.

ودمّر العدوان الامريكي بسلسلة غارات مصنعاً للحديد في مديرية الصَّليف شمالي غرب محافظة الحديدة.

ويأتي العدوان الأميركي المتجدد على اليمن، انتقاماً من موقف صنعاء الداعم لغزة والمساند لها، وذلك بعدما أعلنت القوات المسلحة اليمنية قبل أيام استئناف حظر السفن الإسرائيلية كافةً في منطقة العمليات المحددة في البحرين الأحمر والعربي، وفي باب المندب وخليج عدن.

وأكّدت القوات المسلحة حينها أنّ ذلك يأتي إسناداً وانتصاراً لمظلومية الشعبِ الفلسطيني ومجاهديه، وبعد انتهاء المدة المحددة للمهلة، والتي منحها قائد حركة أنصار الله، السيد عبد الملك الحوثي، للوسطاء من أجل دفع الاحتلال الإسرائيلي، والضغط عليه لإعادة فتح المعابر، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ونظراً إلى عدم تمكن الوسطاء من تحقيق ذلك.

وسرعان ما توسّع الحظر ليشمل أيضاً السفن الأميركية نتيجة العدوان على اليمن. وفي خطابه قبل أيام هدد السيد عبد الملك الولايات المتحدة بقوله: "إذا استمر عدوانكم على بلدنا فإننا سنتجه إلى خطوات تصعيدية أخرى وشعبنا سيتحرك على نحو شامل وواسع".

"مواجهة التصعيد الأميركي بالتصعيد"

واليوم، أكّدت المسيرات المليونية التي شهدها اليمن موقفها الثابت بالوقوف مع "إخواننا في غزة" في مواجهة كل المخاطر التي تستهدفهم.

كما أعلنت المسيرات المليونية، "التحرك الشامل في مواجهة العدوان والتصعيد الأميركي الأخير بالتصعيد العسكري وبالتعبئة العامة وبالمقاطعة الاقتصادية للأعداء".

من جهته، توجّه عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي في كلمته في ميدان السبعين بصنعاء أثناء المسيرات مخاطباً الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقول: "خسئت. وأنت لا تخيفنا"، مضيفاً أنّ "موقفنا هو الموقف الصحيح، أما موقفك فهو موقف منفلت ولا يؤمن بشرعية".

وقبل 3 أيام، وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ببدء عملية عسكرية ضد اليمن، وشنّ الطيران الأميركي - البريطاني، سلسلة غارات أسفرت عن عشرات الشهداء والجرحى.

ورداً على العدوان على اليمن ودعماً لغزة، أعلنت القوات المسلحة، في بيان لها، فجر الاثنين، استهداف حاملة الطائرات الأميركية "يو أس أس هاري ترومان” للمرة الثانية خلال 24 ساعة، في شمال البحر الأحمر، وذلك "بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنّحة والطائرات المسيّرة في اشتباك استمر لعدة ساعات".

المصدر: الميادين