غزة تحت نيران الاحتلال رغم وقف إطلاق النار: أكثر من 150 شهيدًا وتحذيرات من انهيار مئات المباني

وطن: رغم مرور أسابيع على إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لا تزال جرائم الاحتلال مستمرة، وسط تصاعد أعداد الشهداء وتحذيرات من كارثة إنسانية بسبب المباني المهددة بالانهيار.

أعلن المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إسماعيل الثوابتة، عن ارتفاع عدد الشهداء منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير الماضي إلى أكثر من 150 شهيدًا، بينهم 40 شهيدًا خلال الأسبوعين الماضيين فقط.

وجاءت هذه التصريحات عقب إعدام قوات الاحتلال، صباح اليوم الاثنين، ثلاثة مدنيين عُزّل أثناء قيامهم بجمع الحطب شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. ووصف الثوابتة هذه الجريمة بأنها انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية واتفاقيات وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن الاحتلال يواصل تنفيذ عمليات القتل العمد والإبادة الميدانية بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن الاحتلال لا يكتفي بجرائمه، بل يلجأ إلى التضليل الإعلامي وخلق روايات زائفة لتبرير هذه الانتهاكات، لكن الأدلة الميدانية تكشف حجم هذه الجرائم وتؤكد النوايا الإجرامية للاحتلال.

مئات المباني مهددة بالانهيار.. خطر جديد يهدد حياة الفلسطينيين

وفي ظل استمرار تداعيات العدوان، حذّر رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف، من انهيار مئات المباني السكنية التي تعرضت للقصف أو الحرق خلال الحرب، ما يشكل خطراً داهمًا على حياة آلاف الفلسطينيين الذين يعيشون داخلها أو في محيطها.

وأشار معروف إلى حادثة انهيار مبنى مكون من ثلاثة طوابق في منطقة الفاخورة بمعسكر جباليا فجر اليوم، معتبرًا أن هذا الحادث يجسد المخاطر الكبيرة التي تواجه السكان في ظل تدمير البنية التحتية.

ووفقًا للمعلومات الرسمية، تم تحديد 220 مبنى آيلًا للسقوط حتى الآن، حيث تم إخلاء سكانها وتحذير المحيطين بها، لكن استمرار الحصار الإسرائيلي ومنع دخول المعدات والآليات الثقيلة اللازمة لإعادة الإعمار يعيق جهود التعامل مع هذه الأزمة.

وأكد معروف أن تأخر عملية إعادة الإعمار يجبر السكان على البقاء في منازل مهددة بالانهيار في أي لحظة، في ظل غياب البدائل السكنية الملائمة، مما يعرض حياتهم للخطر.

انتشال جثامين الشهداء من مجمع الشفاء الطبي

وفي إطار الجهود الإنسانية المستمرة، يواصل الدفاع المدني في غزة، ولليوم الرابع على التوالي، عمليات نقل جثامين الشهداء الذين تم دفنهم داخل أسوار مجمع الشفاء الطبي خلال العدوان الإسرائيلي.

ووفق بيان الدفاع المدني، فقد تم اليوم انتشال 57 جثمانًا، بينهم 40 شهيدًا مجهولي الهوية، ليصل إجمالي ما تم انتشاله حتى الآن إلى 135 شهيدًا.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في غزة عن وصول 5 شهداء جدد إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية، بينهم 3 شهداء تم انتشالهم من تحت الأنقاض، شهيد جديد، وشهيد متأثر بجراحه، بالإضافة إلى 9 إصابات جديدة.

وبهذا يرتفع العدد الإجمالي لضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 48,577 شهيدًا وأكثر من 112,041 مصابًا، في ظل استمرار الاحتلال في ارتكاب المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين.

الوضع الإنساني يزداد سوءًا

مع استمرار العدوان وانهيار الخدمات الأساسية، يواجه سكان غزة أوضاعًا إنسانية كارثية، حيث يعاني الآلاف من انعدام المأوى، ونقص المواد الأساسية، واستمرار الحصار الذي يفاقم المعاناة.

ورغم المطالبات الدولية بوقف الانتهاكات الإسرائيلية، لا تزال قوات الاحتلال تمارس القتل والاستهداف العشوائي بحق المدنيين، مما يجعل غزة على شفا كارثة إنسانية غير مسبوقة.