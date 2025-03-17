غزة تحت الحصار لليوم الـ 16.. الإعلام الحكومي يطالب بإجراءات عاجلة لكسره

وطن: يدخل الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ16، وسط منع تام لدخول المساعدات وإغلاق المعابر، ما تسبب في تدهور خطير للأوضاع الإنسانية والمعيشية والصحية، وظهور أولى مراحل المجاعة نتيجة انعدام الأمن الغذائي لسكان القطاع.

وأكد مكتب الإعلام الحكومي في بيان له، أن 80% من المواطنين يعانون من انعدام الأمن الغذائي بسبب توقف التكايا الخيرية والمساعدات الإغاثية، ونقص المواد التموينية في الأسواق.

كما أشار إلى توقف 25% من المخابزبسبب نفاد الوقود، وشح المياه بشكل غير مسبوق، مما زاد من معاناة السكان.

وأضاف البيان أن 90% من سكان غزة لا يجدون مصدرًا لمياه الشرب، كما توقفت عمليات إزالة الركام ورفع النفايات في معظم البلديات، مما يهدد بكارثة بيئية وصحية مع ارتفاع درجات الحرارة.

وحذر الإعلام الحكومي من تدهور الأوضاع الإنسانية، مشيرًا إلى تفاقم معاناة 160 ألف مريض ومصاب بسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، وانتشار حالات سوء التغذية، خاصة بين الأطفال وكبار السن.

كما أشار إلى توقف شبه كامل لحركة النقل والمواصلات، وصعوبة تنقل المواطنين، بما في ذلك المرضى والجرحى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة.

وفي ظل هذه الكارثة الإنسانية، دعا الإعلام الحكومي المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية لفك الحصار، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه، كما حث الدول العربية والإسلامية على تنفيذ قراراتها بشأن كسر الحصار وضمان فتح المعابر وإدخال المساعدات الضرورية إلى غزة.