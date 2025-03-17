4 إصابات في استهداف الاحتلال حي السلام شرق رفح

وطن: أصيب أربعة مواطنين بينهم امرأة، مساء اليوم الاثنين، بشظايا قنبلة أطلقتها مسيرة إسرائيلية، وإثر إطلاق نار من دبابات الاحتلال في منطقة حي السلام شرقي رفح جنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق من ظهر اليوم، أصيب واستُشهد عدد من الشبان في قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال تجمعا للمواطنين في جسر وادي غزة وسط القطاع.

وأفادت مصادر محلية، بأن ثلاثة شبان استُشهدوا حتى اللحظة، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين قرب جسر وادي غزة. وأضافوا، أن طائرة مسيرة قصفت حي الجنينة شرق مدينة رفح، ما أسفر عن إصابة مواطنين بجروح مختلفة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى 48,572 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى 112,032 جريحا، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.