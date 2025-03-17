فوز طالب الماجستير عيسى نسيم جاد الله، بجائزة أفضل رسالة ماجستير في كلية الحقوق بجائزة جامعة القدس

رام الله – وطن: فاز طالب الماجستير عيسى نسيم جاد الله، مدير عام دائرة إقرار الذمم المالية في هيئة مكافحة الفساد، بأفضل رسالة ماجستير في كلية الحقوق بجائزة جامعة القدس للتميز في البحث العلمي للعام الدراسي 2023/2024.

ومنحت عمادة البحث العلمي في جامعة القدس الطالب جاد الله جائزة أفضل رسالة ماجستير في كلية الحقوق للعام الأكاديمي 2023/2024 والتي كانت حول "خلو مقعد عضو المجلس التشريعي الفلسطيني".

وقال جاد الله لوطن، ان رسالته تناولت موضوعا لم تتطرق له الدراسات السابقة في المكتبة الفلسطينية والعربية، حيث ان الدراسات السابقة أغفلت تناول هذا الموضوع في الصميم وبشكل معمق.

وقال جاد الله ان الدراسة بينت ولمست وجود ضعف وقصور في النصوص القانونية التي وضعها المُشّرع الفلسطيني والتي نظمت العضوية في المجلس التشريعي الفلسطيني.

ولفت جاد الله الى انه من خلال الدراسة جرى التعرف على التنظيم الدستوري والقانوني لخلو عضو المجلس التشريعي في الحالة العادية كالوفاة والاستقالة، وكذلك التعرف على التنظيم الدستوري والقانوني لخلو عضو المجلس التشريعي في الحالات الاستثنائية، مثل تغيير الانتماء الحزبي، والتعرف على التنظيم الدستوري والقانوني لضوابط إسقاط العضوية البرلمانية، والآثار المترتبة على شغور عضوية المجلس التشريعي.



وأكد جاد الله أن أهم توصية في الدراسة كانت ضرورة إعادة تفعيل المجلس التشريعية وإعادة دوره والاعتبار له.