حماس تدعو واشنطن لإلزام إسرائيل بتنفيذ اتفاق وقف النار بغزة

وطن: دعت حركة "حماس"، الاثنين، الولايات المتحدة إلى إلزام "إسرائيل" بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل الأسرى كما وقعت عليه.

وقال القيادي في الحركة عزت الرشق في بيان: "على الولايات المتحدة إلزام الاحتلال بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار كما وقع عليه، بدلًا من توسيع دائرة النار".

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي،استشهد أكثر من 150 فلسطينيا بغزة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في خروقات للاتفاق واعتداءات جديدة، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي.

وتابع الرشق: "الضغط على الاحتلال ومنعه من التنصل من مقتضيات الاتفاق هو السبيل الوحيد للحفاظ على حياة الأسرى وضمان عودتهم إلى أهله".

وندد الرشق بتشديد إسرائيل حصارها على قطاع غزة لليوم 16 على التوالي ما يكشف "ساديتها وتجردها من كل القيم الإنسانية".

وفي 2 مارس/ آذار الجاري أغلقت إسرائيل معابر قطاع غزة أمام المساعدات الإغاثية والغذائية والطبية والبضائع وتنصلت من الاتفاق، وسط تحذيرات حقوقية من دخول فلسطينيي القطاع في مجاعة حقيقية.

واعتبر الرشق تشديد الحصار "إبادة جماعية مكتملة الأركان وجريمة حرب موصوفة"، مطالبا بالتحرك الفوري لـ”إنقاذ أكثر من مليوني إنسان في غزة”.

وأشار إلى أن تشديد الحصار ومنع دخول مستلزمات الحياة الأساسية، يستهدف حياة الفلسطينيين الأكثر ضعفًا، كالمرضى وكبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفا: “هؤلاء هم من يسعى نتنياهو لقتلهم ضمن بنك أهدافه الجديد”.