وزارة الصحة في غزة: 5 شهداء و9 إصابات خلال 24 ساعة وارتفاع حصيلة العدوان إلى 48,577 شهيدًا

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية خمسة شهداء، بينهم ثلاثة تم انتشالهم من تحت الأنقاض، بالإضافة إلى شهيد جديد وآخر متأثر بجراحه، إلى جانب تسع إصابات.

وأكدت الوزارة أن هناك عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعيق الاعتداءات المستمرة وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وبحسب آخر الإحصاءات، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 48,577 شهيدًا و112,041 مصابًا في ظل استمرار القصف والتصعيد العسكري.