حمدي فرّاج يكتب لوطن: هل اقتربت عملية قتل الرهائن بعد التخلص من بوهلر وبار

خطأ جسيم ملفت للنظر يقع فيه ذوو الاسرى المختطفين الإسرائيليين اعتمادهم على ترامب في تحقيق اطلاق سراحهم أحياء ، وصل بهم استجداءه و التوسل له و الاستنجاد به ، بل و بالاجتماع معه في بيته الأبيض ، لتحقيق ما عجز عنه سلفه السابق جو بايدن في نفس البيت الأبيض طوال خمسة عشر شهرا ، و قبل التعرض لخطأهم الجسيم ، اود ان أقول لهم انني شخصيا أصلي من أجل ان ينجح ترامب في اطلاقهم أحياء باستكمال انجاز الصفقة ، و لكنكم كأنكم لا تعرفون من هو ترامب هذا ، الملياردير الأمريكي الذي لا يرى في الحياة شيئا أهم من ان يطمئن الى ملياراته تنمو و تزداد و تتوالد ، و لا ينظر الى أي شيء في الحياة الا من خلال ملياراته ، بمن في ذلك ابناءكم في قبضة حماس.

انه شخص كاره للآخر ، حتى لو كان أمريكيا ، بل و جمهوريا ، يدعي انه ضد الحروب ، فكيف سيسوق السلاح ؟ ، يتباهى بالقوة ، فكيف بدون سلاح ؟ . يهدد حماس بأن يفتح عليها أبواب الجحيم ، فهل يكون بذلك قد لبى مطلبكم بتحرير ابنائكم ، أم يكون قد اقترب من أهداف نتنياهو و حلفائه في الحكومة و القيام بقتلهم . لقد أقدم على شيء واحد قبيل دخوله البيت الأبيض من خلال مبعوثه ستيف ويتكوف ، فشل فيه فشلا ذريعا سلفه بايدن ، مع أن جوهر الهدنة يعود له ، لكنه لم يكن قادرا على الوقوف في وجه نتنياهو كما وقف المبعوث . و بعد انتهاء المرحلة الأولى ، تراجع المبعوث و الباعث تداركا لخطأهما ، فعدلا عن المضي قدما في المرحلة الثانية . ان هذا التأجيل و التسويف و القفز عما تم الاتفاق والتوقيع عليه سيقود حتما الى قتل اولادكم و الى عدم اطلاق سراح المزيد من اسرى المؤبدات الفلسطينيين ، و سيتقهقر انصار التعايش الى الوراء عشرات السنين القادمة ، و ربما نرى بن غفير رئيسا لكم .

بالمناسبة ، فإن ترامب هو من كان احد الأسباب المباشرة في هجمة السابع من اكتوبر ، و ذلك عندما منحكم شرقي القدس لتتوحد و تصبح عاصمة أبدية لكم ، قليلون منكم في اليمين و اليسار ، ساءهم هذا ، بل أخذتكم العزة بالاثم و الاستكبار و شعب الله المختار ، بالرغم من ان اتفاقية السلام "أوسلو" التي مهرت في البيت الأبيض نفسه قبل ثلاثين سنة ، تتحدث عن دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية ، فلا البيت الأبيض الديمقراطي (كلينتون واوباما و بايدن) اوفوا بتعهداتهم ، و لا البيت الجمهوري (بوش و ترامب) ، بل انهم جميعهم عمدوا و عملوا على إبادة غزة ، و حين جاء ترامب صدح بتهجير شعبها ، فهللتم و كبرتم – بالعبرية طبعا – حتى وصل بكم ان تعتبروه نبيا مرسلا من عند الله . انه باختصار ، متوافق مع نتنياهو و سموترتش، سيقتل اولادكم . إن تزامن اقالة مبعوث شؤون الرهائن آدم بوهلر مع إقالة رونين بار ، تشير الى ان عملية القتل قد اقتربت .