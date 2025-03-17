الاحتلال يجبر عشرات العائلات على النزوح مجددا من طولكرم وجنين

رام الله - وطن: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ50 على التوالي، ولليوم الـ37 على مخيم نور شمس، في ظل تصعيد غير مسبوق، شمل عمليات مداهمة مكثفة للمنازل، وإجبار المواطنين على مغادرتها، وحرق وتفجير أخرى، مع استمرار الحصار، والاقتحامات، وسط تعزيزات عسكرية متواصلة.

وصعدت قوات الاحتلال، من اعتداءاتها على أهالي مخيم طولكرم، وهددت العائلات المتبقية في حارة قاقون بضرورة المغادرة، في استمرار لسياسة التهجير القسري التي تنتهجها بحق أهالي المخيم.

وذكرت مصادر محلية أن 200 عائلة نزحت من منازلها في مخيم طولكرم خلال الـ24 ساعة الماضية، جراء تصاعد عدوان الاحتلال وتهديداته للسكان بأنه يجب مغادرة بيوتهم وعدم العودة إليها.

وواصلت قوات الاحتلال مداهمة المنازل والمحال التجارية داخل مخيم طولكرم وتفتيشها وتخريب وسرقة محتوياتها، وتحويل عدد منها لثكنات عسكرية، كما داهمت مركز العودة لتأهيل الطفولة والشباب وخربت محتوياته وسرقت مقتنياته.

ويواصل جيش الاحتلال عدوانه على مدينة ومخيم جنين لليوم الـ56 على التوالي، وسط عمليات تجريف وحرق منازل، وتحويل أخرى لثكنات عسكرية.

وواصلت قوات الاحتلال حرق منازل في مخيم جنين، حيث أحرقت عددا من المنازل، عرف من أصحابها: سمير النورسي في شارع مسرح الحرية، فيما انتشرت قوات راجلة في الساحة الرئيسية للمخيم، وسط إطلاق قنابل الانارة في محيط مدرسة الزهراء.

وأغلقت قوات الاحتلال مدخل مستشفى جنين الحكومي بالسواتر الترابية، وتواصل تحركاتها العسكرية في محيط المخيم، وفي شوارع عدة في المدينة.

وتتمركز دبابات الاحتلال ومدرعاته في محيط المخيم، فيما تواصل الجرافات تجريف شوارع، وتوسيع أخرى، لدخول الآليات العسكرية.

وكانت قوات الاحتلال قد هدمت نحو 120 منزلا بشكل كلي داخل حارات وأزقة المخيم، وألحقت أضرارا بعشرات المنازل، بعد أن هجّرت نحو 20 ألف مواطن من سكان المخيم.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال طفل في منطقة واد السمن جنوب الخليل، كما اعتقلت المواطن سعد قرعيش بعد مداهمة منزله في مدينة يطا.

واقتحمت قوة عسكرية مدينة يطا، وداهمت عددا من المنازل، إضافة لمداهمة محل تجاري وتحطيم محتوياته.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال 3 أسرى محررين بعد مداهمة منازلهم، وهم: ليث نضال صومان، علي خالد زواهرة وعدي سامر زواهرة.

واعتقلت قوات الاحتلال الطالب في جامعة بيرزيت برام الله قيس أبو سندس، كما اعتقلت الفتيين أحمد أسامة عليان وعبد القادر مخلوف بعد مداهمة منزليهما بمخيم الجلزون شمال رام الله.