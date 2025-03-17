صحيفة الأخبار عن مصادر عسكرية: أنصار الله تحتفظ بالكثير من المفاجآت العسكرية البحرية والجوية

وطن: نقلت صحيفة الاخبار اللبنانية عن مصادر عسكرية يمنية مطلعة، أن "استعدادات صنعاء العسكرية لمواجهة العدوان الأميركي والإسرائيلي أكبر بكثير حالياً، وأن أنصار الله تحتفظ بالكثير من المفاجآت العسكرية البحرية والجوية".

وقالت المصادر إن "سلسلة الهجمات الأميركية التي شاركت فيها عشرات الطائرات الحربية وعدد من البوارج، عكست العمى الاستخباراتي لدى الولايات المتحدة".

وأشارت إلى أن الطائرات انطلقت من حاملة الطائرات "هاري ترومان"، كما من قاعدتي "الظفرة" في الإمارات، و"العديد" في قطر، فضلاً عن رصد تحليق طائرة بريطانية للتزود بالوقود في أجواء سواحل جدة، ما يشير إلى مشاركة بريطانية في العدوان على اليمن.