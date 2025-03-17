ارتفاع عدد الشهداء والمصابين جراء العدوان الامريكي على اليمن إلى 151 شخصاً

وطن: أعلنت وزارة الصحة في حكومة "أنصار الله" عن ارتفاع عدد الشهداء المصابين، جراء استهداف العدوان الأمريكي العاصمة صنعاء وعدداً من المحافظات بـ 47 غارة، إلى 151 شخصًا”.

وأوضحت، في بيان مساء الأحد، أن “عدد الشهداء ارتفع إلى 53 شهيدًا، بينهم خمسة أطفال وامرأتان، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 98 شخصًا، بينهم تسعة أطفال وتسع نساء”.

واستهدفت الغارات الأمريكية، مساء السبت وصباح الأحد، بعشرات الغارات سبع محافظات يمنية.