الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، عددًا من المواطنين خلالا اقتحامها مدنًا وبلدات بالضفة، طالت أسرى محررين وطفل.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت طفل في منطقة واد السمن جنوب الخليل، كما اعتقلت المواطن سعد قرعيش بعد مداهمة منزله في مدينة يطا جنوب شرق الخليل.

وذكرت المصادر، أن قوة عسكرية اقتحمت مدينة يطا، وداهمت عددًا من المنازل، إضافة لمداهمة محل تجاري وتحطيم محتوياته.

وفي بيت لحم، أفادت مصادر محلية باعتقال 3 أسرى محررين بعد مداهمة منازلهم، وهم: ليث نضال صومان، علي خالد زواهرة وعدي سامر زواهرة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الطالب في جامعة بيرزيت برام الله قيس أبو سندس، واعتقلت الفتيين أحمد أسامة عليان وعبد القادر مخلوف بعد مداهمة منزليهما بمخيم الجلزون شمال رام الله