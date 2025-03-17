ترامب: سأتحدث مع بوتين بشأن الأراضي والسيطرة على المحطات النووية

وطن: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه إجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم غد الثلاثاء 18 مارس، مشيرا إلى أنه ربما سيكون هناك شيء ما للإعلان عنه.

وقال ترامب إنه يعتزم مناقشة قضية الأراضي والسيطرة على المحطات النووية خلال مكالمته المرتقبة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أنه قد يتم الإعلان عن شيء ما بخصوص روسيا وأوكرانيا غدا.

ويوم أمس، أعلن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف أن روسيا والولايات المتحدة تبحثان خلال الاتصالات بشأن أوكرانيا مسائل الوصول إلى موانئ البحر الأسود ومحطة زابوروجيه الذرية.

وقال ويتكوف في حديث لقناة "سي بي إس نيوز"، إن "هناك أقاليم، يهدف الروس للسيطرة عليها، كما نعرف. وهناك مفاعل نووي يورد الكثير من الطاقة الكهربائية إلى أوكرانيا. وهذا الأمر يجب معالجته".

وتابع: "إمكانية الوصول إلى الموانئ والاتفاق المحتمل بشأن البحر الأسود. وهناك الكثير من العناصر لتحقيق وقف إطلاق النار".

يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت في أعقاب مباحثاتها مع أوكرانيا في السعودية عن اتفاقها على وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما.

وأعلنت روسيا موافقتها مبدئيا على وقف إطلاق النار، مشيرة مع ذلك إلى أن هناك العديد من الجوانب التي يجب مناقشتها قبل تطبيق وقف إطلاق النار.

جدير بالذكر أن الرئيس ترامب أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس بوتين يوم الخميس الماضي وطلب منه "الرأفة بالقوات الأوكرانية المحاصرة بالكامل في مقاطعة كورسك" جنوب غربي روسيا.