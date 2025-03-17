القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف حاملة طائرات أمريكية للمرة الثانية

وطن: أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية، فجر اليوم الاثنين، أنها استهدفت حاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر، للمرة الثانية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ردا على العدوان الأمريكي على اليمن.

وقال المتحدث باسم الجماعة يحيى سريع خلال مؤتمر صحفي: "استهدفنا للمرة الثانية حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان شمال البحر الأحمر"، مشيرا إلى أنهم نجحوا في إفشال هجوم كان "العدو" يحضر لشنه على اليمن.

وذكر سريع أن "الطائرات الحربية التابعة للعدو اضطرت إلى العودة من حيث انطلقت"، مشددا في الوقت ذاته على استمرار حظر مرور السفن الإسرائيلية من منطقة العمليات، حتى رفع الحصار عن قطاع غزة.

وأوضح أن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية، كان بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والمسيرات، مضيفا أننا "سنمضي قدما في تنفيذ ما ورد في كلمة القائد بشأن الخيارات التصعيدية، في حال استمر العدوان على اليمن".

وفي وقت سابق، أكدت الجماعة أن طائرات أمريكية قصفت "كابينة" القيادة في السفينة الإسرائيلية المحتجزة في اليمن "غلاكسي ليدر".

وذكرت قناة "المسيرة" التابعة لأنصار الله، أن "غارتين للعدو الأمريكي استهدفتا كابينة القيادة في السفينة الإسرائيلية المحتجزة"، دون أن توضح ما إذا كانتا غارتين جديدتين، أو من ضمن الغارات الجوية التي وقعت السبت.

ولم يصدر أي تعليق من الولايات المتحدة أو الاحتلال الإسرائيلي بشأن الغارات التي استهدفت السفينة المحتجزة.