برشلونة يقهر أتلتيكو مدريد بريمونتادا مثيرة ويتساوى مع الريال على قمة الدوري الإسباني

وطن: حقق برشلونة فوزا دراميا على مضيفه أتلتيكو مدريد بنتيجة 4 / 2 في قمة منافسات الجولة 28 بالدوري الإسباني لكرة القدم، مساء الأحد.

لم يحافظ أتلتيكو مدريد على تقدمه بهدفين سجلهما جوليان ألفاريز وألكسندر سورلوث في الدقيقتين 45 و70 بل رد برشلونة رباعية في شباك الفريق المدريدي.

قلص برشلونة الفارق سريعا بهدف سجله روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 72، وأدرك التعادل بهدف فيران توريس في الدقيقة 78 قبل أن ينتزع الضيوف الفوز بهدفين في الوقت بدل الضائع سجلهما لامين يامال وفيران توريس في الدقيقتين 92 و98 .

وحقق برشلونة فوزه الأول أمام أتلتيكو مدريد ليرد اعتباره من الخسارة على ملعبه في مباراة الدور الأول بنتيجة 1 / 2، بينما تعادل الفريقان 4/4 في ذهاب قبل النهائي لكأس ملك إسبانيا.

وزادت معاناة الفريق المدريدي بعد أيام قليلة من خروجه من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم وسط جماهيره أيضا في ملعب ميتروبوليتانو بعد الخسارة بسيناريو مثير بركلات الترجيح أمام جاره ريال مدريد.

بهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى 60 نقطة في الصدارة متفوقا بفارق الأهداف عن ريال مدريد، ويتبقى للفريق الكتالوني مباراة مؤجلة.

أما أتلتيكو مدريد بقى في المركز الثالث برصيد 56 نقطة بعدما تلقى خسارته الرابعة في الدوري هذا الموسم.