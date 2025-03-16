شهيد في قصف للاحتلال جنوب مدينة غزة

وطن: استشهد شاب، مساء اليوم الأحد، في قصف للاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد الشاب محمد خالد الدحدوح، من حي الزيتون، جرّاء قصف طائرة مُسيرة إسرائيلية قرب مفترق الكويت جنوب مدينة غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى 48,572 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى 112,032 جريحا، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.