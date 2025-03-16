لبنان: شهيدان في غارة إسرائيلية على منزل بين عيناتا وكونين جنوبي البلاد

وطن: استهدفت غارة اسرائيلية مساء يوم الأحد، المنطقة الواقعة بين كونين وعيناتا في جنوبي لبنان.

وأفادت الطوارئ العامة في وزارة الصحة اللبنانية، عن ارتقاء شهيدين في الغارة الإسرائيلية على منزل بين بلدتَي كونين وعيناتا.

وخلال تشييع لشهداء بلدة مارون الراس الحدودية، الأحد، قال النائب حسن فضل الله، إنّه "وضعنا في عهدة الدولة المسؤولية الملقاة على عاتقها لمواجهة الانتهاكات والاعتداءات"، مشيراً إلى أنّه "يجب اتخاذ قرار وطني على أعلى المستويات لمواجهة الاعتداءات".

واستشهد مواطن لبناني، الأحد، من جرّاء استهداف مُسيّرة إسرائيلية لسيارة في الحي الشرقي في ميس الجبل، جنوبي البلاد.

وكانت المُسيّرة قد لاحقت الشهيد بعد ترجله من السيارة، واستهدفته خارج السيارة بصاروخين، بحسب مراسلة الميادين.

وكان قد ارتقى شهيد وأُصيب آخر، فجر اليوم، وذلك في استهداف مُسيّرة إسرائيلية أيضاً سيارة في بلدة ياطر الجنوبية.