عبد الملك الحوثي: العدوان الأمريكي جاء بسبب دعمنا لغزة وقرارنا حظر الملاحة الإسرائيلية

وطن: أكد قائد حركة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، أن العدوان الأمريكي على اليمن جاء نتيجة لموقف بلاده الداعم للشعب الفلسطيني في مواجهة الجرائم الإسرائيلية، وخاصة سياسة التجويع التي تُمارَس بحق أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة.

وأوضح الحوثي أن العدو الإسرائيلي لم يكتفِ بتجويع أهالي غزة، بل يسعى الآن أيضًا إلى تعطيشهم عبر منع وصول المياه، في ظل تجاهل دولي واسع لهذه الجريمة.

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي أغلق المعابر منذ 15 يومًا، ما فاقم المعاناة الإنسانية، مؤكدًا أن هذه السياسة تمثل وسيلة من وسائل الإبادة الجماعية.

وانتقد الحوثي الموقف البارد للأنظمة العربية والإسلامية تجاه ما يحدث في غزة، مشيرًا إلى أن الكثيرين لا يتفاعلون مع هذه الجرائم إلا إذا كانت هناك عمليات إبادة شاملة بالسلاح.

كما شدد على أن مسؤولية التحرك تقع أولًا على عاتق الأمة الإسلامية لمنع استمرار هذه الجرائم.

وأشار الحوثي إلى أن التدخل الأمريكي إلى جانب إسرائيل هو السبب الرئيسي وراء تفاقم الأزمة، حيث يوفر الحماية المطلقة للاحتلال، ويكرّس حالة التفريط في الحقوق العربية والإسلامية.

وحذر من أن الخضوع للهيمنة الأمريكية والإسرائيلية يفتح الأبواب أمام المزيد من الشرور والتدخلات في المنطقة.

وأكد الحوثي أن قرار اليمن بحظر الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر كان خطوة واضحة تهدف إلى الضغط على الاحتلال لفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأوضح أن اليمن مستمر في موقفه الداعم لفلسطين، مشيرًا إلى أن الشعب اليمني صمد طوال 15 شهرًا في مواجهة العدوان الأمريكي والإسرائيلي، ولن يتراجع عن موقفه المساند لغزة في ظل ما تتعرض له من إبادة جماعية.