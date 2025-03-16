القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا حاملة طائرات أمريكية بـ18 صاروخًا باليستيًا ومجنحًا ردًا على الغارات الواسعة التي شُنت أمس

وطن: أكدت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الاحد، تنفيذها عملية عسكرية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" وقطعها الحربية شمالي البحر الأحمر وشملت إطلاق 18 صاروخًا باليستيًا ومجنحًا، بالإضافة إلى طائرات مسيّرة ردا على العدوان الامريكي يوم امس.

واعلنت القوات أن الولايات المتحدة شنت عدوانًا واسعًا على اليمن، استهدف العاصمة صنعاء وسبع محافظات أخرى، بأكثر من 47 غارة جوية، ما أدى إلى وقوع عدد من المجازر وسقوط عشرات الشهداء والجرحى في حصيلة غير نهائية.

وشددت القوات اليمنية على أنها لن تتردد في استهداف كافة القطع الحربية الأمريكية في البحرين الأحمر والعربي، مؤكدة أن ذلك يأتي ردًا على استمرار العدوان على اليمن.