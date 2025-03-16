"حماس": إجراءات الاحتلال لن توقف زحف الفلسطينيين نحو "الأقصى"

وطن: قال القيادي في حركة حماس، ماجد أبو قطيش، إنّ سياسات الاحتلال وإجراءاته العسكرية في مدينة القدس المحتلة لن تفلح في وقف زحف الفلسطينيين نحو المسجد الأقصى، وشغفهم نحو أداء الصلوات فيه.

ودعا "أبو قطيش" اليوم الأحد، إلى مواصلة الرباط في المسجد الأقصى خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان، والحشد بشكل واسع في جميع الأوقات، رغم منع قوات الاحتلال المرابطين من الاعتكاف فيه.

وشدد ، زحف جموع المصلين إلى المسجد الأقصى، يوصل رسالة تحد تؤكد تمسك الفلسطينيين بمقدساتهم وأرضهم.

وأكد بأن الشعب الفلسطيني في القدس والداخل المحتل والضفة الغربية يقع على عاتقه بذل كل ما يستطيع من أجل الوصول إلى الأقصى، وعدم التسليم بقيود الاحتلال وحواجزه العسكرية.

وأشار إلى أن المرابطين في الأقصى يمثلون الدرع الحصين للمسجد المبارك، في ظل مخططات الاحتلال التهويدية وأطماع المستوطنين المتزايدة، كما أن رمضان فرصة عظيمة لمضاعفة الرباط والحفاظ على ديمومة التواجد في الأقصى.

ولفت غلى أنه في الجمعة الثانية من شهر رمضان، تمكن نحو 130 ألف مصلٍ من أداء صلاة العشاء والتراويح في رحاب الأقصى، وهو العدد الأكبر منذ بداية الشهر المبارك.