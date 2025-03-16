رئيس أركان جيش الاحتلال السابق هاليفي: لم نتخيل سيناريو 7 أكتوبر وحماس خدعتنا ونجحت

وطن: بثّت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، تسجيلات صوتية لرئيس الأركان الإسرائيلي السابق هرتسي هاليفي قال فيها إن لا خيار لديه سوى الإشادة بحماس على الخداع الذي نفذته ضد "إسرائيل"، في إشارة إلى هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأضاف هاليفي: "لقد نجحوا في خداعنا من خلال ألاعمال التي وقعت في الأيام السابقة، والتهدئة التي قاموا بها، وانشغالهم بالقضايا الإنسانية".

وأشار إلى أنّ "حماس استخدمت كل ذلك لتخديرنا والاستعداد للهجوم"، متابعاً: " لقد نفذوا خدعة، ونجحت".

وأقرّ هاليفي: "في جميع التدريبات التي أجريناها، وفي كل المناقشات التي عقدناها، لم نتخيل سيناريو كهذا، ولا حتى 5% منه".

وأعلن هاليفي، في 21 كانون الثاني/يناير الماضي، استقالته من منصبه كرئيس لهيئة الأركان، بسبب مسؤوليته في فشل جيش الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر.

المصدر: "الميادين"