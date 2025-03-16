انطلاق النسخة الثانية من مهرجان الفيلم الفلسطيني للدول الإسكندنافية (NPFF)

وطن: مهرجان الفيلم الفلسطيني للدول الإسكندنافية (NPFF) هو مهرجان سنوي يقام في السويد. سيبدأ NPFF 2025 في غوتنبرغ يومي 22-23 مارس، يليه مالمو 28-29 مارس، لوليو 4-5 أبريل، ستوكهولم 11-13 أبريل، ومدن أخرى في جميع أنحاء السويد.

استقبل المهرجان هذا العام 550 فيلمًا، تناولت مجموعة متنوعة من قضايا حقوق الإنسان. وحتى الآن، تم اختيار 60 فيلمًا، تتوافق جميعها مع أهداف المهرجان ومواضيعه.

هدف NPFF

يهدف NPFF إلى زيادة الوعي السويدي بتاريخ وثقافة فلسطين من خلال الأفلام والموسيقى وأشكال الفنون الأخرى. كما يسعى المهرجان إلى تعزيز التبادل الثقافي بين السويديين والفلسطينيين.

تجدر الإشارة إلى أن السويد اعترفت بدولة فلسطين في عام 2014. منذ ذلك الحين، لم يحصل الفلسطينيون على الوصول إلى أبسط حقوق الإنسان والسلام في وطنهم.

يهدف المهرجان أيضًا إلى تعزيز التبادل الثقافي والتعريف بالثقافة الفلسطينية، التي تتقاطع مع العديد من أوجه التشابه مع الثقافة في السويد. على الرغم من ذلك، لم تُمنح الثقافة الفلسطينية مساحة كبيرة في المشهد الثقافي السويدي.

يعرض المهرجان عددًا من الأفلام التي تسلط الضوء على الهوية والواقع الفلسطيني والتحديات اليومية التي يعيشها الشعب الفلسطيني. كما ويسعى المهرجان أيضاً إلى تعزيز الهوية الفلسطينية-السويدية، مما يساعد على التواصل وبناء أساس قوي للهوية الفلسطينية-السويدية، والذي بدوره يسهل عملية الاندماج.

العائدات والتأثير

تذهب عائدات المهرجان إلى صانعي الأفلام الشباب من خلال مشروع سيتم الإعلان عنه لاحقًا من قبل Sard Films.

التعاونات

يجدر بالذكر أيضًا أن المهرجان هو أحد مشاريع Sard Films AB، بالتعاون مع ABF، Folkets bio جمعية المرأة الفلسطينية في السويد - بيسان، ومشروع موسيقى باسل زايد، والعديد من الشركاء المحليين الآخرين في المدن المشاركة للمهرجان في السويد.

يقدم المهرجان أفلاماً لصانعي أفلام يدافعون عن العدالة ويرون في السينما قوة مؤثرة في المجتمع.