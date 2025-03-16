قائد الحرس الثوري الإيراني يتوعد بالرد على أي هجوم بعد تهديدات ترامب

رام الله – وطن: توعد قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي بأن إيران ستردّ على أي هجوم يستهدفها، وذلك في تصريحات الأحد عقب تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالكفّ عن دعم أنصار الله في اليمن.

وقال سلامي في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي الأحد إن "إيران لن تشنّ حربا، لكن إذا هددها أحد، ستردّ بشكل مناسب وحاسم وقاطع".

ووصف سلامي حركة أنصار الله بأنها "حركة ممثلة للشعب اليمني"، مشيرا إلى أنها "تتخذ قراراتها الاستراتيجية بنفسها".

وأتت الضربات الأمريكية، وهي الأولى على اليمن منذ تولي ترامب منصبه في كانون الثاني/ يناير، بعد توعد حركة أنصار الله باستئناف هجماتهم ضد السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وبحر العرب، والتي قاموا بها خلال الأشهر الماضية على خلفية الحرب في غزة.

وكان ترامب أعلن السبت أن واشنطن أطلقت "عملا عسكريا حاسما وقويا" ضد أنصار الله، متوعدا باستخدام "القوة المميتة الساحقة حتى نحقق هدفنا".