هيئة الأسرى: معاناة مضاعفة لأسرى سجن النقب في شهر رمضان

وطن: أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن أسرى سجن النقب يتعرضون لأسوأ أنواع المعاملة من قبل السجانين، حيث تعرضوا للقمع والضرب والأعيرة المطاطية أكثر من مرة خلال الأسبوع الماضي.

وأضافت الهيئة في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، أن إدارة السجن تتعمد خلط الأسرى المصابين بمرض "سكابيوس" مع غير المصابين لنقل العدوى لهم كنوع من العقاب، إضافة إلى استغلال شهر رمضان للتضييق على الأسرى بشكل أكبر، بتقليص كمية الطعام ورداءة جودته.

وأفاد محامي الهيئة خلال زيارته الأخيرة للسجن، بأن الأسير أحمد رضوان حمامرة (26 عاما) من بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، في وضع صحي سيئ جدا، حيث إنه مصاب بمرحلة متقدمة جدا من مرض سكابيوس، فالدمامل منتشرة على جسده بشكل كامل وغطت على ملامحه، ونتيجة لذلك أصبح يعاني من فقر بالدم، وتم عرضه على عيادة السجن في العاشر من الجاري، لكن لم يقدم له أي نوع من العلاج.

واعتقل حمامرة بتاريخ 13/2/2023، وصدر بحقه حكما بالسجن الاداري، تم تجديده لأكثر من مرة، ومن المتوقع الإفراج عنه يوم 24/3/2025.

أما الأسير علاء شلالدة (23 عاما) من مدينة الخليل، والمعتقل منذ 20/3/2024، فهو يعاني من آلام بالمفاصل، وجيوب أنفية وضيق في التنفس، وتم اعطاؤه مضادا حيويا مؤخرا.

فيما يعاني الأسير محمد حزين (35 عاما) من مخيم قلنديا، من مرض السكري والضغط، ويأخذ إبر الأنسولين بانتظام ووضعه الصحي مستقر.

يذكر أن حزين معتقل منذ 27/8/2024، وصدر بحقه حكم بالسجن الإداري، حيث من المتوقع الافراج عنه يوم 25/6/2025.