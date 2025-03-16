الحزب الشيوعي الفلسطيني يدين العدوان الأمريكي-البريطاني على اليمن

وطن: ادان الحزب الشيوعي الفلسطيني بأشد العبارات العدوان الأمريكي-البريطاني الغاشم على اليمن، والذي يشكل استمرارًا لنهج الهيمنة والاستعمار الذي تمارسه الإمبريالية العالمية ضد الشعوب الحرة التواقة للاستقلال والسيادة.

وقال الحزب في بيان وصل لوطن نسخة عنه "إن القصف الجوي والبحري الذي يستهدف اليمن بحجة حماية الملاحة البحرية في البحر الأحمر، لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال، وهو انتهاك صارخ لسيادة اليمن وحقوق شعبه في تقرير مصيره بعيدًا عن التدخلات الخارجية".

وقال الحزب "إن هذا العدوان يأتي في سياق دعم القوى الإمبريالية المباشر للكيان الصهيوني في عدوانه الوحشي على شعبنا الفلسطيني في غزة، حيث يواصل الاحتلال الصهيوني حصاره الإجرامي على القطاع، في محاولة لتركيع المقاومة وكسر إرادة شعبنا الصامد. إن استهداف اليمن اليوم ما هو إلا ردٌ إمبريالي على موقفه المشرف في مواجهة هذا الحصار، ووقوفه إلى جانب القضية الفلسطينية عبر إغلاقه للملاحة في البحر الأحمر كوسيلة للضغط على القوى الداعمة للاحتلال."