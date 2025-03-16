مظاهرة حاشدة في لوس أنجلوس للتضامن مع طلبة جامعة كولومبيا

رام الله - وطن: شهدت مدينة لوس أنجلوس الأمريكية مظاهرة حاشدة للتضامن مع طلبة جامعة كولومبيا، والمطالبة بالإفراج عن الناشط محمود خليل.

ورفع المتظاهرون شعارات تندد بقرار إدارة الجامعة طرد وتعليق دراسة بعض الطلبة الذين شاركوا في الاحتجاجات الواسعة ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة العام الماضي.

وخلال الأيام الماضية، شهدت عدة مدن وولايات أمريكية مسيرات حاشدة للتضامن مع طلبة كولومبيا.

وقبل أيام، أعلنت جامعة كولومبيا الأمريكية، طرد بعض الطلاب وتعليق دراسة آخرين ممن دخلوا قاعة هاملتون خلال احتجاجات العام الماضي دعما لفلسطين، وإلغاء شهادات خريجين مؤقتا.

وأعلن مجلس التأديب بجامعة كولومبيا في رسالة بالبريد الإلكتروني للطلاب، الخميس، أنه قرر فرض عقوبات على الطلاب الذين شاركوا في الاحتجاجات دعما لفلسطين.

وفي الوقت الذي اتخذ فيه هذا القرار، لم تحدد الجامعة عدد الطلاب المتأثرين بهذه العقوبات.

والأحد، اعتقلت السلطات الأمريكية الناشط الطلابي الفلسطيني محمود خليل الذي قاد احتجاجات تضامنية بجامعة كولومبيا العام الماضي، تنديدا بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

وسبق لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، القول في منشور أرفقه بصورة لخليل على منصة إكس: "سنلغي تأشيرات أنصار حماس في الولايات المتحدة أو بطاقاتهم الخضراء حتى يمكن ترحيلهم".

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يتعلق بـ"مكافحة معاداة السامية"، يتيح ترحيل الطلاب الذين يشاركون في مظاهرات داعمة لفلسطين.

وكانت جامعات كولومبيا، ونورث وسترن، وبورتلاند الحكومية، وتوين سيتيز في مينيسوتا، وحرم بيركلي بجامعة كاليفورنيا من بين الجامعات التي نظمت فيها مظاهرات دعما لفلسطين بدأت في نيسان/ أبريل 2024 وانتشرت في أنحاء العالم.