شهيد في غارة "إسرائيلية" على بلدة ياطر جنوبي لبنان

رام الله - وطن: استشهد مواطن لبناني فجر اليوم الأحد، في غارة نفذتها طائرات مسيرة للطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة ياطر جنوبي لبنان.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، اليوم الأحد، أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على بلدة ياطر أدى إلى استشهاد شخص وإصابة آخر بجروح وصفت بالخطيرة.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية، سلسلة غارات على عدة بلدات وقرى جنوب لبنان، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.

والسبت، استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية، سيارة مدنية في بلدة مرجعيون بجنوب لبنان، مما أسفر عن استشهاد شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة.