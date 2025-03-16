إصابة شاب برصاص الاحتلال واعتقال طفل في بلدة سعير شرق الخليل

وطن: أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق واعتقلت طفلا، فجر اليوم الأحد، خلال اقتحامها بلدة سعير شرق الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "رأس العروض" وسط البلدة، وشرعت بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي في القدم، نقلته طواقم إسعاف جمعية الهلال الأحمر إلى المستشفى، وعدد من المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام، عولجوا ميدانيا.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل محمد مازن جرادات (16 عاما) من البلدة.

وتتعرض مدينة الخليل والبلدات والمخيمات في المحافظة، خاصة بلدات سعير وإذنا ودورا ويطا وبيت أمر، ومخيم العروب ومخيم الفوار، لاقتحامات يومية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، يتخللها إطلاق الرصاص والاعتداء على المواطنين وحملات اعتقال واستيلاء على الممتلكات.