52.7 % من "الاسرائيليين" يؤيدون الانتقال إلى المرحلة الثانية من صفقة التبادل

رام الله - وطن للانباء: أظهر استطلاع للرأي اجرته صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، أن 53.2% من الإسرائيليين يؤيدون نهج ترمب بإعادة الأسرى من قطاع غزة أو فتح أبواب الجحيم على غزة

وأظهر الاستطلاع ان 52.7% يؤيدون الانتقال إلى المرحلة الثانية من صفقة التبادل، وأن 25.7% يفضلون تمديد المرحلة الأولى و13.6% يؤيدون العودة إلى القتال العنيف في غزة

كما بين الاسنطلاع أن 68.8 % يعتقدون أن الهدف الأهم إعادة كل المختطفين بينما 23.3% يفضلون القضاء على حماس.

ونشرت صحيفة معاريف الجمعة استطلاع اظهرت نتائجه ان 54% يقولون انه يجب التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى يشمل الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة في دفعة واحدة مقابل وقف الحرب والانسحاب من قطاع غزة.