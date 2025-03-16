الاحتلال يقتحم بمُدرعتين عنبتا وبلعا شرق طولكرم

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد منتصف الليلة، بلدتي عنبتا وبلعا شرق طولكرم.

وذكرت مصادر محلية أن مدرعتين عسكريتين اقتحمتا بلدة عنبتا من جهة حاجز "عناب" العسكري، وجابتا الشارع الرئيسي وشارع السكة، ما تسبب في إعاقة حركة المركبات والمواطنين، وواصلتا سيرهما باتجاه بلدة بلعا المجاورة، قبل أن تعودا مجددا إلى عنبتا.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال نشرت فرق مشاة في عنبتا بالتزامن مع اقتحام المدرعتين، وأن الجنود داهموا أحد المقاهي على الشارع الرئيسي، وخربوا محتوياته ودققوا في هويات الشبان المتواجدين فيه، كما فتشوا هواتفهم النقالة ونكلوا بعدد منهم، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.