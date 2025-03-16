شهداء وجرحى بـ30 غارة للعدوان الأميركي - البريطاني على صنعاء وصعدة باليمن

وطن: استشهد وأصيب نحو 50 مواطناً يمنيا من بينهم نساء وأطفال في حصيلةٍ غير نهائية للعدوان الأميركي البريطاني على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة صعد في اليمن.

وفي التفاصيل، استشهد 25 مدنياً وجُرح 23 آخرين، بعد عدوانٍ أميركي بريطاني استهدف صنعاء وصعدة شمالي البلاد بنحو 30 غارة.

وفي منطقة قُحزة شمالي مدينة صعدة، ارتفع عدد الشهداء إلى 10، وجرح 13 آخرين معظمهم من النساء والأطفال. وفي حي الجراف السكني شمالي العاصمة اليمنية صنعاء استشهد 13 يمنياً وأصيب 9 آخرين في حصيلةٍ غير نهائية للعدوان الأميركي البريطاني، وفق مراسلنا.

واستشهد مواطنان بغارة أميركية استهدفت منطقة سكنية في عزلة الشَّعْف في مديرية ساقين في محافظة صعدة شمال اليمن.

وانقطع التيار الكهربائي عن مدينة ضحيان في محافظة صعدة في إثر استهداف العدوان محطة توليد الكهرباء في المحافظة.

وفجر اليوم الأحد ومساء السبت، استهدف عدوان أميركي بريطاني بغارات عدّة العاصمة صنعاء وصعدة والبيضاء (وسط البلاد)، ومدينة ذَمَار جنوبي العاصمة اليمنية.

"العداون على اليمن يعد إسناداً للكيان الصهيوني"

من ناحيته، استنكر المجلس السياسي الأعلى في اليمن العدوان الأميركي على صنعاء وغيرها من المحافظات الذي يعد إسناداً للكيان الصهيوني.

وأضاف المجلس في تصريحات له إنّ "استهداف المدنيين يثبت العجز الأميركي في المواجهة ولن يثنينا عن مواقفنا المساند لغزة"، مؤكداً أنّ "تأديب المعتدين على اليمن سيتم بصورةٍ احترافية وموجعة".

ويأتي العدوان الأخير على اليمن، بعد أيامٍ على إعلان القوات المسلحة اليمنية استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية كافةً في منطقة العمليات المحددة في البحرين الأحمر والعربي، وفي باب المندب وخليج عدن.

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية ذلك، الثلاثاء الماضي، بعد انتهاء المدة المحددة للمهلة، التي منحها قائد حركة أنصار الله، السيد عبد الملك الحوثي، للوسطاء من أجل دفع الاحتلال الإسرائيلي، والضغط عليه لإعادة فتح المعابر، وإدخال المساعدات لقطاع غزة.

وأمس السبت، حذّر مصدر يمني رفيع، عبر الميادين، من أنّ العدوان على اليمن لن يمرّ من دون رد، مشيراً إلى أنّ اليمن "قد ينتقل إلى مراحل جديدة في دعمه المقاومة في قطاع غزة، كرد فعل مباشر على العدوان الأميركي - البريطاني".

وشدّد المصدر، على أنّ "لا مرور للسفن الإسرائيلية من النطاق البحري"، الذي أعلنته القوات المسلحة اليمنية، مؤكداً وجود حصار حقيقي على الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر: الميادين