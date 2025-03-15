"أنصار الله": الرد على التصعيد الأمريكي سيكون قاسيًا والبادئ أظلم

وطن:أكد عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله محمد البخيتي أن تورط الولايات المتحدة في العدوان على اليمن غير مبرر، مشيرًا إلى أن هذا التورط سيترتب عليه رد حاسم من الحركة. وأضاف: "سنقابل التصعيد بالتصعيد، والبادئ أظلم"، مؤكدًا أن حركة أنصار الله ستواصل جهودها في الدفاع عن سيادة اليمن وتحقيق أهدافها العسكرية.

وفي السياق نفسه، أشار القيادي في الحركة حزام الأسد إلى أن الولايات المتحدة قد أخطأت بتورطها في العدوان على اليمن، موضحًا: "لن نسمح بانتهاك سيادة بلدنا، وسيندم الناخب الأمريكي على اختياره للرئيس دونالد ترامب".

وأضاف الأسد أن الحركة ستواصل دعم أهل غزة بكل الوسائل المتاحة حتى يتم رفع الحصار عن القطاع، مؤكدًا أن مواقفهم في نصرة الشعب الفلسطيني لن تتغير مهما كانت الظروف.

وتأتي هذه التصريحات عقب شن طائرات حربية أمريكية ثلاث غارات جوية استهدفت مناطق شمال العاصمة صنعاء، ما أسفر عن استشهاد 9 مواطنين وجرح 9 آخرين، حسبما أعلنت وزارة الصحة في صنعاء. وتستهدف الضربات الأمريكية المنشآت الحيوية التابعة لحركة أنصار الله، بما في ذلك الرادارات وأنظمة الدفاع الجوية.

وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"، فإن الضربات الجوية الأمريكية تهدف إلى تقليص قدرات الحوثيين العسكرية في المنطقة، خصوصًا تلك المرتبطة بالصواريخ والطائرات المسيرة، وذلك في إطار عملية عسكرية واسعة أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كما تهدف العمليات إلى إعادة فتح ممرات الشحن الدولية في البحر الأحمر التي تعطلت نتيجة الأنشطة العسكرية للحوثيين.

يُذكر أنّ هذا العدوان يأتي بعد أيام على إعلان القوات المسلحة اليمنية استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية كافةً في منطقة العمليات المحددة في البحرين الأحمر والعربي، وفي باب المندب وخليج عدن.

وجاء ما أعلنته القوات المسلحة اليمنية، الثلاثاء، بعد انتهاء المدة المحددة للمهلة، التي منحها قائد حركة أنصار الله، السيد عبد الملك الحوثي، للوسطاء من أجل دفع الاحتلال الإسرائيلي، والضغط عليه لإعادة فتح المعابر، وإدخال المساعدات لقطاع غزة.

وفي تصريح له، الأربعاء، أكد السيد عبد الملك الحوثي أن حظر السفن الإسرائيلية ليس نهاية الموقف اليمني، بل هو خطوة أولى، وأن الحركة مستعدة لتنفيذ خطوات تصعيدية أخرى إذا استمر الاحتلال في منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.