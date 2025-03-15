فصائل فلسطينية تدين العدوان الجوي الأمريكي على صنعاء وتؤكد تضامنها الكامل مع الشعب اليمني

وطن: أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بأشد العبارات العدوان الجوي الأمريكي البريطاني الذي استهدف حيًا سكنيًا في العاصمة اليمنية صنعاء، واعتبرت هذا الهجوم انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واعتداء على سيادة اليمن واستقراره.

وفي بيان لها مساء اليوم، عبرت "حماس" عن تضامنها الكامل مع الشعب اليمني، مشيدةً بالخطوات المبدئية التي يتخذها اليمن في دعم صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ضد ما وصفته بـ "حرب الإبادة الجماعية" التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

وفي نفس السياق، أدانت حركة الجهاد الإسلامي العدوان الأمريكي على اليمن، معتبرةً إياه دعمًا للكيان الصهيوني وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني، معتبرةً العدوان جزءًا من سياسة أمريكا المساندة للاحتلال في المنطقة. وأكدت الجهاد الإسلامي اعتزازها بالموقف اليمني الذي أثبت وقوفه إلى جانب قضية فلسطين.

من جهتها، أكدت حركة الأحرار الفلسطينية أن هذا العدوان هو حرب بالوكالة لصالح الكيان الصهيوني، موضحةً أن العدوان لن يزيد الشعب اليمني إلا صمودًا وإصرارًا في دعم غزة ومواصلة مقاومته ضد الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن اليمن لن يتراجع عن موقفه المبدئي في الوقوف إلى جانب فلسطين.

كما أصدرت لجان المقاومة في فلسطين بيانًا مماثلًا، أدانت فيه العدوان الجوي على اليمن، مؤكدةً أن هذا الهجوم يأتي في إطار الدعم الأمريكي المستمر للكيان الصهيوني. وأشارت اللجان إلى أن العدوان لن يفلح في كسر إرادة الشعب اليمني الذي طالما وقف إلى جانب القضية الفلسطينية.

البيانات المتتالية من هذه الحركات تؤكد على التضامن الفلسطيني مع اليمن في وجه الاعتداءات الأمريكية والبريطانية، وتحث على المزيد من الدعم العربي والإسلامي للوقوف ضد الاعتداءات على الشعب اليمني، وأكدت أن اليمن سيظل صامدًا في دعمه لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.