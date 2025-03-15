الاحتلال يعتقل ستة شبان شرق نابلس

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، ستة شبان من بلدة بيت فوريك وقرية بيت دجن، شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بيت فوريك وبيت دجن، ما أدى لاندلاع مواجهات تخللها إطلاق قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان من بيت دجن، هم: عبد القادر يوسف الشاعر، ومجد محمد أبو جيش، ومحمد رضوان كنعان، فيما اعتقلت ثلاثة آخرين من بيت فوريك، هم: تيم محمد سمور خطاطبة، ومحمد باجس خطاطبة، ومحمد رفيق حسن زريقي مليطات.