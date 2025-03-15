عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة: نتنياهو يحاول دفع "الدولة" إلى الحرب ويدفعنا لدفع ثمن إضافي

وطن: طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، حكومة الاحتلال بإعادة جميع الأسرى دفعة واحدة، مؤكدةً أن الحرب لن تعيد الأسرى بل ستؤدي إلى قتلهم. كما أبدت العائلات استياءها من تعامل حكومة الاحتلال، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مع قضية الأسرى، حيث وصفوا محاولات نتنياهو بجر الدولة إلى حرب جديدة بأنها "مغامرة غير مسؤولة" تدفع الثمن الباهظ.

وأكدت العائلات أن "الحرب لن تعيد الأسرى بل ستؤدي إلى قتلهم"، في وقت أكدت فيه على ضرورة العمل لإعادة جميع الأسرى الـ59 المحتجزين في غزة دفعة واحدة دون تأخير.

وطالبت العائلات، التي تمثل الأمل في عودة ذويهم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الضغط على نتنياهو من أجل إتمام المرحلة الثانية من الصفقة الإنسانية، والتي تشمل إعادة جميع الأسرى.

وقالت العائلات: "نتنياهو يفضل التضحية بحياة الأسرى من أجل مصالحه الشخصية، ويتعمد عرقلة تنفيذ الصفقة"، مؤكدةً أنها واثقة في قدرة الرئيس ترامب على حل القضية، مستعرضةً النجاحات السابقة له في إنقاذ الأسرى.

واختتمت العائلات تصريحها بالتأكيد على أن حكومة الاحتلال تخشى نضالهم المستمر، مؤكدين أنهم "سوف ينتصرون في النهاية بعودة جميع الأسرى".