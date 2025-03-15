إصابة شاب برصاص الاحتلال في مخيم الفوار جنوب الخليل

وطن: أصيب شاب بالرصاص وآخرون بالاختناق، اليوم السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الفوار للاجئين جنوب الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفوار بعدد من آلياتها العسكرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين العزّل، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أسفر عن إصابة شاب بالرصاص الحي في القدم وجرى نقله إلى المستشفى، كما أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام، عولجوا ميدانيا.

وفي سياق متصل، أصيب مواطنون بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام الذي أطلقته قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة دورا ومخيم العروب للاجئين.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة دورا جنوب الخليل، ومخيم العروب شمالا، وسط إطلاقها للرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع بشكل مباشر تجاه المواطنين ومنازلهم، ما تسبب بإصابة عدد منهم بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام، عولجوا ميدانيا.