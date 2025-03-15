"بتسيلم": جيش الاحتلال شنَّ 69 غارة جوية على الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

وطن: كشفت منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية أن جيش الاحتلال شنَّ 69 غارة جوية على الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 261 شخصاً على الأقل. وأشارت المنظمة إلى أن هذه الغارات الجوية تُعد سابقة لم تشهدها المنطقة من قبل.

وأكدت منظمة "بتسيلم" الحقوقية أن العمليات الجوية التي نفذها جيش الاحتلال على الضفة الغربية، منذ بداية الشهر الماضي، تعدُّ غير مسبوقة في تاريخ المنطقة. حيث استهدفت هذه الغارات مناطق مختلفة من الضفة، مخلفة وراءها عدداً كبيراً من الشهداء والمصابين.

وأضافت المنظمة أن الهجمات قد تسببت في تدمير العديد من المنازل والمرافق المدنية، مما أثر بشكل كبير على حياة الفلسطينيين.

ودعت المنظمة إلى تحقيق دولي مستقل للوقوف على تداعيات هذه الغارات الجوية وأثرها على المدنيين في الضفة الغربية، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته في ضمان حماية حقوق الإنسان في المنطقة.