سامي مشعشع يكتب لوطن: مفردات الأونروا والأمم المتحدة إرضاءاً للكيان ودول الغرب وعلى حساب اللاجئين الفلسطينين عنصرية الطابع ومرفوضة

وطن: فلسطين – مرة أخرى، وبلغة ومعادلة تكررت مرارا، يحذر المفوض العام للاونروا من ان انهيار المؤسسة الدولية سيتسبب "بحرمان جيل كامل من الأطفال الفلسطينيين من حقهم في التعليم وان عواقب هذا الحرمان ستكون وخيمة". لا مشكلة لدى مع هذا التوصيف وهو توصيف صحيح، ولكن لدي اعتراض صارخ على المعادلة الذي يطرحها المفوض فيما سيحصل حال تثبيت هذا الحرمان، وامتعاض شديد لتكرار لغة التحذير والشجب والقلق أمام غياب البرامج والخطط والخطوات لمواجهة أسباب هذا الحرمان ومن يقف وراءه، ومن يمنع الفلسطيني من حقه في كل شيء بالحياة، ومنها الحق في التعلم والتعليم.

المغيظ في هذا المقام هو المعادلة الفظة والنمطية إذ يحذر المفوض العام قائلا في تصريح صحفى له صدر بالأمس بانه "إذا حرمت ١٠٠ ألف فتاة وفتى من غزة،على سبيل المثال، من التعليم وإذا لم يكن لهم مستقبل … فإني أقول لك بأننا نزرع بذور التطرف"!! ويضيف ناصحا "ان هذا وصفا لكارثة".

مرفوض وممجوج هذا التصريح وهذه المعادلة يا مفوض! مرفوض وصف الفلسطيني الطفل والبالغ بالمتطرف لأنهم يسعون لحرية وعودة! مرفوض ان تفرضوا علينا، وان تعمموا عنا نحن أهل البلاد الاصلانيين، معادلة 'اما ان توفروا لهم (أي نحن) تعليما - - وبمنهاج مشطوب منه، نزولا عند تشريعات الكيان والدول الغربية، الكثير الكثير من المضامين التاريخية والوطنية والنضالية لشعبنا - - او ان الفلسطيني سيقع فريسة 'التطرف'!

ما هذا الهراء؟! ما هذه الخفة والاستخفاف؟! ولماذا علينا ان نقبل مقياسا فصله لنا عالم الغرب والكيان وحتى منظومة الأمم المتحدة صاحبة الكيل بمكياليين؟

معادلتهم لنا: اما ان نوفر لهم (أي نحن) مأكلاً ومشروبا وتعليما" وإلا ينقلبوا وحوشا كاسرة وسيصبحون برمتهم متطرفين، قتلة ومصاصي دماء!

لا حق ولا سلطة ولا فرمان رباني غربي له ان يحدد لنا من نحن، وماذا سنصبح وماذا نريد وسقف ما نريد. ولا يجوز لنا، بكل الكسل وكل الاستسلام، ان نقبل ونتبني ونكرر مفرداتهم وتوصيفاتهم ومعادلتهم عنا.

صححوا معادلتكم ومفرادتكم وتوصيفاتكم يا أمم متحدة.

انها قضية شعب وحرية وعودة وليست قضية تطرف.