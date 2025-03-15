ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 48,543 والإصابات إلى 111,981 منذ بدء العدوان

وطن: أعلنت مصادر طبية، اليوم السبت، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 48,543 شهيدًا، منذ بداية العدوان الإسرائيلي في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وبحسب المصادر ذاتها، ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 111,981 إصابة منذ بداية العدوان، في وقت لا يزال العديد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل صعوبة وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم بسبب تدمير البنية التحتية واستمرار القصف.

وأكدت المصادر الطبية أنه تم نقل 19 شهيدًا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ48 الماضية، بينهم 12 شهيدًا تم انتشالهم من تحت الأنقاض، بالإضافة إلى 7 شهداء جدد، كما تم تسجيل 26 إصابة جديدة.

وفي وقت لاحق من اليوم، استشهد خمسة مواطنين بينهم صحفيان، جراء استهداف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال مجموعة من المواطنين في منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية بأن الاستهداف أسفر عن استشهاد خمسة مواطنين، من بينهم صحفيان، جراء إطلاق الرصاص عليهم.

وتتواصل المأساة الإنسانية في قطاع غزة مع تزايد أعداد الشهداء والجرحى، في وقت تزداد فيه صعوبة الوصول إلى الضحايا بسبب تدمير شبكات النقل والطرق.