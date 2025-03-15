بلدية رفح تحذر من كارثة إنسانية بسبب توقف خدمات المياه ونفاد الوقود

وطن: أعلنت بلدية رفح، اليوم السبت، عن توقفها القسري عن صرف الوقود اللازم لتشغيل الآبار الخاصة والزراعية نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي المشدد على قطاع غزة وإغلاق المعابر.

وفي تصريحات له، حذر رئيس بلدية رفح، أحمد الصوفي، من التداعيات الكارثية لهذا التوقف، موضحًا أن "البلدية كانت توفر الوقود لتشغيل 80 بئر مياه خاصة وزراعية بخلاف الآبار الرئيسية، لضمان وصول المياه إلى الأحياء التي عاد إليها المواطنون، في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة".

وأكد الصوفي أن "انقطاع الوقود يضطر البلدية لتقليص الخدمات المقدمة وتجميد خدمات أساسية وحيوية، ما يهدد حياة الآلاف ويزيد من تفاقم الأزمة الصحية والبيئية"، مشددًا على أن "الحرمان من المياه يعرّض السكان لأمراض خطيرة في وقت يعانون فيه من ظروف معيشية قاسية بسبب العدوان والحصار المستمر".

وأضاف الصوفي قائلاً: "أزمة المياه في رفح تتصاعد بشكل خطير، في غياب أي حلول في ظل تعنت الاحتلال واستمراره في منع دخول الإمدادات الأساسية، مما ينذر بكارثة صحية وإنسانية لا يمكن احتواؤها".

ودعا رئيس بلدية رفح كافة الجهات الدولية والإنسانية إلى "التدخل العاجل والضغط على الاحتلال لفتح المعابر وإدخال الوقود والمواد الإغاثية بشكل فوري"، محذرًا من أن صمت المجتمع الدولي على هذه الجريمة سيؤدي إلى "عواقب وخيمة على حياة سكان قطاع غزة".

وفي خطوة جديدة للتصعيد، أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، عن قرار "وقف تدفق الكهرباء إلى قطاع غزة"، مشيرًا إلى أنه "أصدر أمرًا لشركة الكهرباء بوقف بيع الكهرباء إلى القطاع"، مما يزيد من معاناة السكان في ظل تدهور الأوضاع المعيشية.

من جانبها، حملت حركة حماس رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، "المسؤولية الكاملة عن تداعيات جريمة الحصار على قطاع غزة"، مؤكدة أن الوضع يزداد خطورة في ظل غياب أي حلول دولية لإنهاء المعاناة.