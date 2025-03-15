تقرير: آلة الهدم الإسرائيلية بالضفة لا تتوقف عن العمل

وطن: أكد تقرير صادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، اليوم السبت، أن ما يسمى بـ "الإدارة المدنية" الإسرائيلية في الضفة الغربية ركزت جهودها في العام 2024 على منطقتين رئيسيتين هما محافظة الخليل ومحافظة أريحا والأغوار، شملت عمليات هدم واسعة، إضافة إلى عمليات تهجير وتدمير للمنشآت الفلسطينية.

وأوضح التقرير أن قوات الاحتلال لم تتوقف عن تنفيذ عمليات الهدم طوال العام، باستثناء شهر تموز 2024، حيث توقفت آلة الهدم مؤقتًا، بينما تواصلت الحملة في الأشهر الأخرى بوتيرة متفاوتة. كما تزايدت عمليات الهدم في شهري أيار وحزيران، خاصة في أريحا والأغوار الشمالية، حيث تم تدمير العديد من المنازل والخيام التي كانت مأهولة بعشرات المواطنين، إلى جانب تدمير منشآت زراعية وبيوت متنقلة (كارافانات).

وشهد شهر حزيران من العام الماضي عمليات هدم إسرائيلية أوسع في مناطق مثل محافظة أريحا والأغوار، حيث تم تدمير أكثر من 21 منزلاً، مما جعل العديد من العائلات بلا مأوى. وفي شهر آب، تركزت الهجمات على التجمعات السكانية الفلسطينية في الخليل والأغوار الوسطى، بما في ذلك تدمير العديد من الخيام والمنشآت الزراعية.

وأفاد التقرير أن العمليات استمرت في عام 2025، حيث تم هدم مباني زراعية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، بما في ذلك الجفتلك وفروش بيت دجن في الأغوار.

وأضاف التقرير أن المستوطنين، بدعم من الجيش الإسرائيلي، واصلوا هجماتهم على الفلسطينيين في عدة مناطق. فقد شهدت خربة الفخيت في الخليل سرقة قطعان من الأغنام وتدمير شبكة الكهرباء في يطا، بينما استمر الاعتداء على المواطنين والممتلكات في مناطق مثل ستيح وواد جحيش في الخليل وأريحا.

وأكد التقرير أن آلة الهدم لم تقتصر على تدمير المنازل والمنشآت، بل طال أيضًا قمع النشاط الزراعي، مثل اقتلاع أشجار الزيتون في سلفيت وطولكرم، وهدم منشآت سكنية وتجارية في مختلف أنحاء الضفة الغربية.

وفي نفس السياق، أشار التقرير إلى استمرار معاناة الفلسطينيين في المناطق المصنفة "ج" التي تخضع لسيطرة الاحتلال الكاملة، حيث يتعرض المواطنون لعمليات هدم قسرية تهدف إلى تهجيرهم وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية.

وتواصل سلطات الاحتلال فرض القيود على الفلسطينيين، حيث أجبرت بلدية الاحتلال المقدسي مهران أبو رجب من سكان واد ياصول في سلوان على هدم منزله بحجة البناء غير المرخص، كما هدمت عدة منشآت سكنية وتجارية في مناطق أخرى.

من جهة أخرى، شددت قوات الاحتلال من حملاتها على المزارعين في العديد من المناطق، مثل بيت لحم ورام الله، حيث تم إغلاق طرقات واحتجاز مزارعين، كما تم استهدافهم بالاعتداءات المتواصلة من قبل المستوطنين المدعومين من قوات الاحتلال.

تستمر سلطات الاحتلال في تنفيذ سياساتها الاستيطانية والتوسعية، مما يزيد من معاناة المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، في وقت تتصاعد فيه الدعوات الدولية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين والممتلكات في الأراضي المحتلة.