إصابة راعي أغنام جراء اعتداء المستوطنين بمسافر يطا

وطن: أصيب راعي أغنام، اليوم السبت، برضوض وجروح جراء اعتداء المستوطنين عليه في مسافر يطا.

وأفادت مصادر محلية، إن مستوطنين اعتدوا بالضرب المبرح على الراعي عوض إبراهيم عوض، ما أدى إلى إصابته برضوض وجروح وكسور، وتم نقله إلى المستشفى.

وأضاف أن المستوطنين هاجموا رعاة الأغنام قرب خربة الطوبه بمسافر يطا، واعتدوا عليهم بالضرب وأجبروهم على مغادرة المراعي بالقوة.

يشار إلى ن اعتداءات يومية ينفذها المستوطنون بحق المواطنين وممتلكاتهم بشكل ممنهج، بهدف دفع المواطنين على التهجير قسرا من أراضيهم لصالح التوسع الاستيطاني.