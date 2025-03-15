"واشنطن بوست": الاحتلال يطبق قواعد جديدة صارمة على منظمات الإغاثة في غزة والضفة

وطن: نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن مصادر مطلعة قولها إنّ الاحتلال بدأ بتطبيق قواعد جديدة صارمة على منظمات الإغاثة التي تقدم المساعدات للفلسطينيين، في خطوة تأتي ضمن "جهود أوسع لتقليص مساحة عمل المنظمات الإنسانية" في الأراضي الفلسطينية.

ووفقًا للمصادر، فإنّ القواعد الجديدة تشمل تنظيم عمليات منح التأشيرات وتسجيل المنظمات الإنسانية العاملة في الأراضي الفلسطينية. وقد أعربت المصادر نفسها عن قلقها من تلك الإجراءات، مؤكدة أنها "ستقوّض جهودنا في الضفة الغربية وقطاع غزة" وتعمل على "تسييس عمل المنظمات الإنسانية في غزة، مما يعرض الموظفين المحليين والدوليين للخطر".

وقالت الصحيفة إنّ القيود التي فرضها الاحتلال، والتي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع، تمنح المسؤولين سلطة واسعة في رفض تسجيل المنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدات للفلسطينيين، استنادًا إلى مجموعة من المعايير التي تشمل "دعوة المنظمة أو موظفيها للمقاطعة" أو "إنكار وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية"، أو حتى دعمها للإجراءات القانونية ضد الإسرائيليين في المحاكم الدولية.

من جانبها، عبّرت منظمات الإغاثة عن "قلقها البالغ" بشأن بند في الإجراءات الجديدة يلزمها بتقديم أسماء وتفاصيل الاتصال وأرقام هوية الموظفين الفلسطينيين، وهو أمرٌ يعتبره الاحتلال "ضروريًا للتحقق من الموظفين" والكشف عن أي صلات محتملة لهم بالمقاومة.

وفي تعليق رسمي، قال الاحتلال إن تشديد الرقابة على المنظمات الإنسانية "سيضمن تنفيذ أعمال الإغاثة بما يتماشى مع المصالح الإسرائيلية".

من جهة أخرى، أشادت وحدة تنسيق أعمال حكومة الاحتلال التابعة لوزارة الأمن بالإجراءات الجديدة، معتبرةً أنها ضرورية لضمان التنسيق في الأراضي المحتلة.

تجدر الإشارة إلى أن الاحتلال قد أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري عن قرار وقف جميع الإمدادات الغذائية والوقود إلى قطاع غزة، في خطوة اعتبرها رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، "ضرورية للضغط على حماس لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين الذين أُسروا خلال هجمات السابع من أكتوبر 2023".

من جهتها، حمّلت حركة حماس، في بيان لها، نتنياهو المسؤولية الكاملة عن تداعيات "جريمة الحصار" المفروضة على قطاع غزة.