لبنان: شهيد في غارة للاحتلال استهدفت سيارة في برج الملوك جنوبي البلاد

وطن: ارتقى شهيد، اليوم السبت، إثر غارة من طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال استهدفت سيارة في بلدة برج الملوك في قضاء مرجعيون، جنوبي لبنان. وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة استهداف السيارة، حيث اشتعلت النيران فيها بعد الهجوم.

على الفور، توجهت فرق الدفاع المدني اللبناني من مركز القليعة، إلى جانب فرق الصليب الأحمر اللبناني من مركز مرجعيون، إلى موقع الحادث لمباشرة عمليات الإطفاء والإغاثة.

وتستمر إسرائيل في انتهاك وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، من خلال الاعتداء على المواطنين اللبنانيين وقصف البلدات الجنوبية. وتبقى إسرائيل تحتل 5 نقاط لبنانية، وهي تلّة العويضة، جبل بلاط، تلّة اللبونة، تلّة العزية، وتلّة الحمامص، حيث ترفض الانسحاب منها، مما يزيد من التوتر في المنطقة.

المصدر: الميادين