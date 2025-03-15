قيادي في المقاومة: الفجوة لا تزال كبيرة بشأن المرحلة الثانية.. ولا بد من ضمانات

وطن: صرّح قيادي في المقاومة، اليوم السبت، بأنّ "الفجوة لا تزال كبيرة بين مقترحَي حماس وإسرائيل بخصوص تطبيق بنود المرحلة الثانية" من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة.

وأوضح القيادي في المقاومة، أنّ "إسرائيل تصرّ على إطلاق سراح نحو 10 أسرى أحياء، وبعدها تبدأ المفاوضات حول المرحلة الثانية".

وأضاف أنّ "حماس تؤكد أنّه لا بد من ضمانات أكيدة للدخول في مفاوضات المرحلة الثانية قبل إطلاق سراح الأسرى".

أتى ذلك بعدما وافقت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أمس الجمعة، على الإفراج عن جندي إسرائيلي يحمل الجنسية الأميركية، بالإضافة إلى جثث 4 آخرين من مزدوجي الجنسية.

وفي بيان، أفادت الحركة بأنها تلقّت الخميس مقترحاً من الوسطاء لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وصفقة الأسرى، وأشارت إلى أنها تعاملت مع المقترح "بمسؤولية وإيجابية".

وأضافت أنها قدّمت ردّها على المقترح في ساعات الفجر، والذي تضمّن موافقتها على "إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأميركية، فضلاً عن جثث 4 آخرين من مزدوجي الجنسية".

كما أكَّدت الحركة استعدادها الكامل لبدء المفاوضات والتوصّل إلى اتفاق شامل بشأن القضايا المتعلقة بالمرحلة الثانية، داعيةً إلى إلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته بالكامل.

المصدر: "الميادين"