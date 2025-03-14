كهرباء القدس: في صبيحة الجمعة الثانية من رمضان، مسؤولية اجتماعية وقلوب تتوجه بالدعاء

وطن: تواصل شركة كهرباء محافظة القدس التزامها العميق بالمسؤولية الاجتماعية، حيث لا تقتصر جهودها على توفير خدمات الكهرباء فقط، بل تشمل أيضًا دعم المجتمع المحلي في أوقات الحاجة.

ومن خلال مشاركتها الفاعلة في حملة التخفيف عن معاناة اهلنا في الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك ، تساهم الشركة في تخفيف الأعباء عن المواطنين في مختلف أنحاء الضفة الغربية، من بيت لحم إلى رام الله والبيرة، وصولًا إلى مشارف القدس.

وبذلك، تؤكد الشركة على دورها الكبير في دعم التكافل الاجتماعي ومسؤليتها الوطنية الاجتماعية.