سفارة الإمارات لدى الاحتلال تقيم إفطارا حضرته شخصيات "تجوّع" غزة

وطن: أقامت السفارة الإماراتية في "تل أبيب"، حفل إفطار، بمشاركة عدد من المسؤولين الكبار للاحتلال، وأعضاء في الكنيست، وشخصيات من الداخل المحتل.

وشارك في الإفطار رئيس الكنيست أمير أوحانا ومستشار الأمن القومي للاحتلال، تساحي هنغبي، إضافة إلى عضو الكنيست منصور عباس.

وكان سفير الاحتلال لدى الإمارات، يوسي شيللي، شارك في إفطار رمضاني، قبل أيام، أقامه وزير الدولة لشؤون الشباب سلطان النيادي، في ظل التجويع الممارس بحق سكان غزة واستمرار العدوان عليهم.

ونشر شيللي مشاركة عبر حسابه بموقع إكس، أشاد فيها باستضافة الوزير الإماراتي، وقال: "كانت مبادرة إفطار القيم الإماراتية أول تجربة إفطار لي في الإمارات، وقد تشرفت بالاحتفاء بروح المجتمع والتسامح والعطاء على الطريقة الإماراتية".

وأضاف: "معالي الوزير، أكن لكم كل التقدير باعتباركم من القلة الذين استكشفوا الفضاء، عملكم يجسد قيم التسامح والرؤية المستقبلية لدولة الإمارات لما فيه من خير للبشرية".

وقال الوزير عبر حسابه بموقع إكس، "في أجواء رمضانية مفعمة بالمودة والسلام، سررت بحضور أولى فعاليات مبادرة إفطار القيم الإماراتية، حيث اجتمع الشباب مع الإخوة المقيمين على مائدة رمضانية عكست التلاحم المجتمعي، وروح العطاء والتسامح التي نشأنا عليها ونحرص على غرسها في نفوس الأجيال".

وكانت الإمارات تسلمت أوراق اعتماد شيللي في شباط/فبراير الماضي، سفيرا جديدا للاحتلال لديها.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن "وكيل وزارة الخارجية عمر عبيد الحصان الشامسي تسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي الجديد لدى أبو ظبي يوسي شيللي".

المصدر: عرب 21