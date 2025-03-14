تحقيق جيش الاحتلال: فقدان القيادة والسيطرة وراء فشل معركة "نير عوز" في 7 أكتوبر

وطن: في تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، كشف تحقيق جيش الاحتلال عن تفاصيل معركة نير عوز التي وقعت في السابع من أكتوبر عام 2023 في غلاف غزة. وأوضح التحقيق أن السبب الرئيسي لعدم وصول قوات الجيش إلى الكيبوتس خلال ساعات الاقتحام كان فقدان القيادة والسيطرة، مما أدى إلى صعوبة الحصول على صورة واضحة عن الوضع.

وذكر التقرير أن قادة المنطقة قُتلوا في وقت مبكر من المعارك، وهو ما أثر بشكل كبير على قدرة القوات العسكرية على التنسيق والتحرك. كما أشار التحقيق إلى أن المروحيات القتالية التي حلقت فوق المنطقة واجهت صعوبة في فهم ما كان يحدث على الأرض، مما زاد من تعقيد الوضع.

وتناول التحقيق أيضاً موقع "نير عوز"، الذي وصفه بالجيب المعزول بين مجموعة مستوطنات قريبة من الحدود، وهو ما ساهم في تعقيد المهمة العسكرية.

وفي الجانب الآخر، ذكر التقرير أن مقاتلي وحدة النخبة التابعة لحركة حماس عملوا بكفاءة عالية، حيث كانت لديهم معلومات استخباراتية واسعة ومسبقة عن الكيبوتس، مما سهل عليهم تنفيذ هجوم منظم وفعال.

وأشار التحقيق إلى أن الجنود الأوائل الذين تم إرسالهم إلى نير عوز وصلوا إلى الموقع بعد حوالي 40 دقيقة من مغادرة المسلحين الأخيرين المنطقة.